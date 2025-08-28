Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policisté pátrají po svědcích
Mohou jim pomoci objasnit důležité skutečnosti.
Lovosičtí policisté přivítají svědectví osob, které se nacházeli 26. června 2025 kolem poledních hodin v Opárenském údolí u Malých Žernosek, poblíž Černodolského mlýna, kdy v tento den se zde konal sportovní den Gymnázia Lovosice. V uvedeném místě a čase zde mělo dojít k protiprávnímu jednání.
Zejména by pak přivítali svědectví muže – cyklisty vysokého cca 190 cm, střední postavy, který byl oblečen do zeleného dresu a jel na horském elektro kole.
Svědci a případně i uvedený muž, nechť se ozvou policistům na lince 158, nebo mohou volat přímo na lovosické obvodní oddělení na tel. č. 974 436 701. Za pomoc děkujeme.
28. srpna 2025
prap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje