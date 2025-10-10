Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pátráme po muži na fotografii
Může policistům pomoci svým svědectvím.
Litoměřičtí policisté žádají veřejnost o spolupráci při pátrání po neznámé osobě zachycené na fotografii, která policistům může pomoci objasnit důležité skutečnosti a přispět k řádnému objasnění věcí souvisejících s majetkovou trestnou činností.
Svědci a případně i osoba z fotografie, nechť se ozvou policistům přímo na roudnické obvodní oddělení na tel. č. 974 436 702 (v pracovní době od 7 do 14 hod.), nebo na bezplatnou linku 158.
Za pomoc děkujeme.
10. října 2025
prap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje