Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
O Velikonocích probíhaly kontroly na silnicích
Nejčastějším prohřeškem byla rychlost jízdy…
V souvislosti s velikonočními svátky přijali také litoměřičtí policisté opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. S ohledem na charakter svátků byl předpoklad zvýšené konzumace alkoholu, a proto se více zaměřili také na tuto skutečnost.
Velikonoční dopravně bezpečnostní akce se účastnilo celkem 32 policistů. Ti během třídenní dopravní akce zkontrolovali celkem 419 vozidel a zjistili 75 případů protiprávního jednání.
Celková výše uložených pokut překročila částku 46 tisíc korun a ve dvou případech bylo přestupkové jednání oznámeno správnímu orgánu.
Nejčastějším prohřeškem řidičů bylo překročení stanovené rychlosti jízdy v 19 případech. Nejvyšší překročení povolené rychlosti zaznamenali policisté v obci Klapý, kde byla kontrolována řidička jedoucí rychlostí 95 km/h.
Za rychlostí následoval nevyhovující technický stav vozidel v 15 případech. Dále byl zjištěn jeden případ nepoužití bezpečnostních pásů za jízdy a jeden z řidičů držel během jízdy v ruce hovorové zařízení. Jednomu z řidičů chyběl doklad o pojištění odpovědnosti vozidla a v jednom z kontrolovaných vozidel byl překročen počet přepravovaných osob.
V ostatních případech se jednalo o jiná porušení zákona.
Pozitivní dechová zkouška na alkohol byla zjištěna u tří účastníků silničního provozu, přičemž ve dvou případech se jednalo o cyklisty a v jednom případě o řidiče motorového vozidla.
Závažnějším jednáním dvou řidičů se bude dále ve správním řízení zabývat příslušný úřad.
ilustrační foto
8. dubna 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje