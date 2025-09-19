Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Nebezpečný nález
Úštěcký rybník skrýval munici
Oznámení o nálezu munice přijali policisté na lince 158 v pátek 19. září 2025 v dopoledních hodinách. Oznamovatel munici objevil při vypouštění jednoho z rybníků na Úštěcku. Na místo byla ihned vyslána policejní hlídka, která místo zajistila. Přivolaný policejní pyrotechnik po odborném ohledání nález identifikoval jako nevystřelené protipancéřové náboje v počtu 2 ks. Dále určil, že se jedná o munici z období II. světové války, kterou zajistil a zneškodnil.
V souvislosti s nálezem nedošlo ke zranění osob či škodám na majetku. Nebyla nutná evakuace osob.
Nálezce munice se zachoval správně a přesně podle zásad, které stále opakujeme:
Pro nálezy potencionálně nebezpečných předmětů platí vždy stejná základní pravidla - předmětů se vůbec nedotýkat, ihned přivolat policii a podle možností zajistit, aby se k nim nepřiblížil ani nikdo jiný. Při nedodržení uvedených pravidel by mohlo dojít k ohrožení života či zdraví osob.
19. září 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje