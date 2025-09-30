Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Nebezpečná jízda
Řidič nadýchal přes 4 promile.
Ve čtvrtek 25. 9. 2025 krátce po 15 hodině přijali policisté oznámení, že v centru Litoměřic došlo k dopravní nehodě.
Na místě zjistili, že 54letý řidič vozidla značky Škoda měl přejet do protisměru, kde došlo ke střetu s protijedoucím vozidlem.
Následkem střetu naštěstí nedošlo k žádnému zranění osob a odnesly to „pouze plechy“. Hmotná škoda na vozidlech je odhadnuta na 60 tisíc korun.
Při zjišťování okolností dopravní nehody policisté zjistili, že muž usedl za volant ve stavu vylučující způsobilost, jež si přivodil požitím alkoholických nápojů.
Dechová zkouška na alkohol ukázala opakovaně hodnoty okolo 4 promile!
Řidič uvedl, že užil alkohol před jízdou, popíjel vodku z lahve, ale přesné množství si nepamatoval. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a další jízda mu byla zakázána.
Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Opilý řidič je velkým nebezpečím nejen pro sebe, ale i pro své okolí. Alkohol nám dodává sebedůvěru a současně zpomaluje naše smyslové a motorické (pohybové) reakce. To je za volantem doslova vražedná kombinace. Opilému řidiči totiž trvá mnohem déle, než zareaguje na to, co se děje před ním, nebo kolem něj.
Usednutí za volant vozidla po požití alkoholických nápojů může mít fatální následky.
30. září 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje