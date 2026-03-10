Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
„MÁŠ NA TO?“
Téměř stovka studentů a sportovců prověřila své schopnosti.
V pátek 6. března 2026 ožily Lovosice sportovním nadšením. Na atletickém stadionu a ve sportovní hale Chemik se konalo okresní kolo soutěže „Máš na to“, které probíhalo pod záštitou ředitele Územního odboru Policie ČR Litoměřice plk. Ing. Bc. Petra Potysze, MBA.
Do sportovního zápolení se kromě studentů středních škol zapojili také florbalisté ASK Lovosice a házenkáři týmu Lovci Lovosice, kteří si vyzkoušeli fyzické testy odpovídající přijímacím prověrkám k Policii ČR. O splnění limitů se pokusila také více než desítka zájemců z řad veřejnosti, kteří uvažují o kariéře policisty.
Soutěžilo se v náročných disciplínách prověřujících fyzickou zdatnost účastníků – čekal na ně, celomotorický test na dvě minuty, člunkový běh 4 × 10 metrů, kliky a běh na 1 km. Součástí akce byla také prezentace techniky různých složek Policie České republiky, která účastníkům přiblížila práci policistů. Všichni soutěžící předvedli vynikající výkony a fyzické testy ukázaly, že mají velkou šanci stát se policisty.
Dva nejúspěšnější týmy studentů Gymnázia Lovosice postupují do krajského kola, které se uskuteční 15. května v Ústí nad Labem. Soutěžící si kromě cen a zajímavých zážitků odnesli také motivaci pro svůj další profesní rozvoj.
Všem vítězům srdečně gratulujeme a věříme, že se s některými z nich v budoucnu setkáme v řadách Policie České republiky.
Poděkování patří nejen samotným soutěžícím, ale také jejich pedagogům za podporu a přípravu. Poděkování rovněž náleží městu Lovosice a správě atletického stadionu za poskytnutí zázemí a spolupráci při organizaci této vydařené akce.
10. března 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje