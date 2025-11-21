Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Kontroly nákladních vozidel
LITOMĚŘICKO – Výsledky dopravně bezpečnostního opatření.
V průběhu tohoto týdne ve dnech 19. – 20. 11. proběhlo v litoměřickém okrese celorepublikové dopravně bezpečnostní opatření ROADPOL zaměřené na kontrolu autobusové a nákladní přepravy. Dopravní policisté kontrolovali, zda řidiči vozidel hromadné přepravy osob a nákladních vozidel dodržují všechny povinnosti, které jim ukládá platná legislativa, včetně kontrol nízkorychlostního vážení.
Kontrola pak byla zaměřena především na dodržování dohody AETR, která předepisuje například profesní způsobilost řidičů, maximální dobu řízení, délku a četnost povinných přestávek, nebo dodržování předepsané doby odpočinku.
Časově náročnými kontrolami prošlo 25 nákladních vozidel.
Bylo zjištěno 6 případů porušení zákona. Dva řidiči, až na další drobné nedostatky, vesměs porušovali dodržování bezpečnostních přestávek a denní doby řízení a jedno vozidlo se nacházelo v nevyhovujícím technickém stavu.
Na místě byly uloženy pokuty v celkové výši 2000 korun.
Jednáním tří dopravců se bude dále ve správním řízení zabývat příslušný úřad.
Pozitivním zjištěním je skutečnost, že požití alkoholických nápojů se neprokázalo u žádného z kontrolovaných řidičů.
21. listopadu 2025
nprap. Pavla Kofrová
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje