Hledáme svědky nehody

Policisté žádají veřejnost o spolupráci. 

Litoměřičtí policisté žádají veřejnost o spolupráci při šetření dopravní nehody, která se stala v pondělí 1. září 2025 v 10:20 hodin v Lidické ulici v Litoměřicích.

V uvedenou dobu mělo dojít k pádu cestující ženy v autobuse hromadné dopravy, následkem čehož utrpěla zranění ruky.
K pádu mělo dojít v důsledku prudkého brzdění řidiče autobusu, kterému do jízdní dráhy na pozemní komunikaci vstoupil dosud nezjištěný chodec.

V souvislosti s prověřováním této události, která byla oznámena až v těchto dnech, žádáme svědky nebo projíždějící řidiče, kteří mají ve svých vozidlech záznamové zařízení a mohli by poskytnutím záznamu přispět k řádnému objasnění věci, nechť se ozvou policistům na lince 158 nebo přímo na Dopravní inspektorát Litoměřice
na tel. č. 974 436 250 – 251.
Děkujeme za spolupráci.

6. května 2026
nprap. Pavla Kofrová
KŘP Ústeckého kraje

