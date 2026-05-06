Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Hledáme svědky nehody
Policisté žádají veřejnost o spolupráci.
Litoměřičtí policisté žádají veřejnost o spolupráci při šetření dopravní nehody, která se stala v pondělí 1. září 2025 v 10:20 hodin v Lidické ulici v Litoměřicích.
V uvedenou dobu mělo dojít k pádu cestující ženy v autobuse hromadné dopravy, následkem čehož utrpěla zranění ruky.
K pádu mělo dojít v důsledku prudkého brzdění řidiče autobusu, kterému do jízdní dráhy na pozemní komunikaci vstoupil dosud nezjištěný chodec.
V souvislosti s prověřováním této události, která byla oznámena až v těchto dnech, žádáme svědky nebo projíždějící řidiče, kteří mají ve svých vozidlech záznamové zařízení a mohli by poskytnutím záznamu přispět k řádnému objasnění věci, nechť se ozvou policistům na lince 158 nebo přímo na Dopravní inspektorát Litoměřice
na tel. č. 974 436 250 – 251.
Děkujeme za spolupráci.
6. května 2026
nprap. Pavla Kofrová
KŘP Ústeckého kraje