Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Dětský den s IZS
Základní škola ve Straškově ožila Dětským dnem…
V pátek 5. června ožila Základní škola ve Straškově oslavami Dne dětí, které byly spojeny s preventivní akcí za účasti složek integrovaného záchranného systému. Žáci tak měli jedinečnou příležitost nahlédnout do práce profesionálů, kteří každý den dbají na bezpečnost a pomoc občanům.
Policie České republiky si pro děti připravila hned čtyři zajímavá stanoviště. Na každém z nich se školáci mohli seznámit s jinou oblastí policejní práce a vyzkoušet si řadu aktivit na vlastní kůži.
Hlídkoví policisté představili své ochranné a služební vybavení. Děti si mohly jednotlivé prostředky prohlédnout zblízka, dozvědět se, k čemu slouží, a některé si také vyzkoušet.
Velký zájem vzbudilo stanoviště dopravních policistů, kde si žáci mohli sednout za volant policejního vozidla a alespoň na chvíli se vžít do role policisty dohlížejícího na bezpečnost silničního provozu.
Policisté z obvodního oddělení v Roudnici nad Labem dětem přiblížili každodenní náplň své práce a vysvětlili, v jakých situacích se na policii mohou obrátit a jak jim může pomoci.
Neméně atraktivní bylo stanoviště kriminalistického technika. Ten dětem předvedl, jak se na místě trestného činu zajišťují různé druhy stop a jakou roli hrají při objasňování trestné činnosti. Na památku si navíc každý zájemce mohl odnést kartičku s vlastním otiskem prstu.
Silný osobní rozměr měla akce pro jednoho z policistů, který je absolventem této školy. Návrat na známá místa v něm probudil vzpomínky na školní léta a přinesl i milé setkání s bývalými učiteli. Tentokrát však nestál mezi žáky, ale před nimi – jako policista představující svou profesi nové generaci školáků.
Celé dopoledne se neslo v přátelské atmosféře plné zvídavých dotazů, nových zážitků a praktických ukázek. Děti si odnesly nejen hezké vzpomínky na svůj sváteční den, ale také cenné informace o práci složek integrovaného záchranného systému a zásadách bezpečného chování.
5. června 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje