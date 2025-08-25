Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Alkohol, drogy a mládež 2025
LITOMĚŘICKO – Akce odhalila několik hříšníků…
Během uplynulého víkendu proběhla v litoměřickém okrese celostátní kontrolní akce „Alkohol drogy a mládež“. Ta navazuje na sérii obdobných kontrol, které probíhají pravidelně od roku 2015. Cílem je prověřit dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, tabákových a nikotinových výrobků dětem.
Na Litoměřicku a Lovosicku bylo zkontrolováno několik provozoven a také několik lokalit, které jsou mládeží nejvíce navštěvovány a je zde velká pravděpodobnost užívání alkoholu a dalších návykových látek. Celkem bylo zkontrolováno 125 osob a z tohoto počtu 13 osob mladších 18 let s pozitivním výsledkem na alkohol v krvi.
Prodej a podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let zákon striktně zakazuje. Osoby, které alkohol mladistvým nebo dětem zprostředkují, se dopouštějí protiprávního jednání, a to buď v rovině přestupkového jednání, nebo trestného činu. Zákon tak jasně stanoví, že fyzická osoba, která prodá nebo podá alkohol osobě mladší osmnácti let, se dopustí přestupku, za což lze uložit pokutu až do výše 150 000 korun. V případě, že se takového jednání dopustí vůči osobě mladší patnácti let, zvyšuje se horní hranice sazby na dvojnásobek. Skutkovou podstatu trestného činu podání alkoholu dítěti naplní ten, „kdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol.“ Takové osobě pak hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
25. 8. 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje