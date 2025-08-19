Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Výhodná investice může být podvod!
Zahrajte si na detektiva – nespoléhejte se na štěstí a nevěřte extra výhodným nabídkám.
Kutnohorštíí policisté prověřují několik případů podvodných investic, v rámci kterých přesáhla škoda 1 500 000 korun. Způsob provedení v těchto případech totožný. Pošlkození zareagují na inzerát o možnosti výhodné investice. Sami si inzerát vyhledali, vyplnili registrační dotazník, na základě kterého se jim začali ozývat „finanční experti“ a další „poradci“. Díky manipulativním technikám, přesvědčivému vystupování a samozřejmě neznalosti a důvěřivosti poškozených, pachatelé postupně vylákali statisícové částky a v některých případech i opakovaně.
Policisté na Kutnohorsku za loňský rok 2024 zaznamenali celkem 338 případů podvodného jednání prostřednictvím sociálních sítí, mezi ketré patři i podvodné investice. V současné době od ledna do 31. července 2025 šetříme 238 uvedených podvodných jednání. Za poslední tři měsíce počet narostl o 107 podvodů, kdy poškozený uvěřil výhodným nabídkám a investicím.
Důrazně a opakovaně varujeme před takovými případy. Pachatelé této trestné činnosti působí profesionálně a přesvědčivě a při své nekalé činnosti využívají moderní technologie a neznalost a důvěřivost lidí. Obrana je jednoduchá. Máte finance, které chcete investovat? Ideálně nereagujte na inzeráty na sociálních sítích a různých webových stránkách a jděte se poradit osobně do vaší banky. Ověřujte si veškeré nabídky, na které reagujete, čtěte recenze, vyhledejte si ve veřejných fórech původ telefonních čísel, investiční společnost si „proklepněte“ ve veřejném seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu dostupném na webu České národní banky. Zahrajte si na detektiva – nespoléhejte se na štěstí a nevěřte extra výhodným nabídkám.
Jak podvod obvykle probíhá:
- Nečekaný kontakt – telefonát nebo e-mail nebo zpráva od „investičního poradce“ případně nález lákavého inzerátu
- Nabídka zaručeně výhodné investice – leckdy i s využitím tváří známých osobností a politiků
- Nátlak na rychlé rozhodnutí
- Žádost o zaslání peněz nebo instalaci softwaru
- Ukončení komunikace
Vzdálený přístup do počítače? Ano nebo ne?
Víte co znamená vzdálený přístup do počítače? Tyto programy jsou vcelku běžné a používají se k tomu, aby nám někdo na dálku pomohl s problémem s počítačem např. IT technik. Stačí si tento program nainstalovat do počítače, předat vygenerovaný kód další osobě, které se schválí připojení a dotyčný pak může ovládat počítač a pomoci nám. Jedná se však také o velmi častou techniku podvodníků, kdy chtějí, aby si zájemce o investice nainstaloval tento program, díky kterému „ pomohou nastavit a zabezpečitinvestiční účet“. Díky tomuto programu se rovněž dostanou k citlivým datům a mohou provádět různé změny třeba i v internetovém bankovnictví.
Nejlepší obrana? Prevence.
- Obezřetnost, nedůvěra – vše si ověřovat
- Nenechat se zlákat vidinou perfektních výdělků s žádným rizikem
- Nikdy nikomu po telefonu nesdělovat své osobní údaje a další citlivá data
- Neinstalovat programy pro vzdálenou správou počítače
V případě, že jste se nechali oklamat a přišli o peníze, je důležité neprodleně kontaktovat vaší banku a požádat o pozastavení platby a obrátit se na nás.
PŘÍPAD PODVODNÉ INVESTICE – pořad Tohle radši nezkoušejte:
KYBER TABU: Být online znamená čelit nástrahám digitálního světa. Průvodce vesmírem online informací, které jsou od nás na vzdálenost jediného kliku.
por. Mgr. Vendulka Marečková
P ČR Kutná Hora
19. srpna 2025