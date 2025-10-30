Policie České republiky  

Srazil cyklistu a z místa ujel

Díky všímavému svědkovi byl rychle vypátrán. 

Kutnohorští kriminalisté v uplynulém týdnu obvinili 30letého cizince hned ze 3 trestných činů. 
Muž v podvečerních hodinách dne 21. října řídil osobní vozidlo značky Opel, kdy v Čáslavi zřejmě přehlédl cyklistu jedoucího při krajnici a srazil ho.  Muž poté spadl do silničního příkopu. Místo toho, aby řidič zastavil a poskytl cyklistovi první pomoc z místa ujel.

Na místě se ale nacházelo několik svědků, kdy jeden z nich si zapamatoval SPZ vozidla a poskytl ji policistům. Řidiče po chvíli vypátrali strážníci městské policie nedaleko od místa nehody.

Provedená dechová zkouška u řidiče prokázala pozitivní výsledek s hodnotou 1,8 promile alkoholu v dechu. Zraněný cyklista byl v ohrožení života letecky transportován do nemocnice.

Následující den kriminalisté 30letého muže obvinili ze spáchání přečinů těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, ohrožení pod vlivem návykové látky a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. V Případě prokázání viny mu hrozí až 5letý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
30. října 2025

