Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poslední prázdninový víkend ve znamení kontrol na kutnohorských silnicích
Policisté posílili dohled nad bezpečností v silničním provozu.
S končícím prázdninovým obdobím se i policisté na Kutnohorsku zaměřili na zvýšený dohled nad bezpečností a plynulostí v silničním provozu. Policisté očekávali zvýšený počet vozidel na silnicích a dálnicích i hustější provoz, vzhledem k tomu, že se většina lidí začala vracet z dovolených. Proto ve zvýšené míře dohlíželi na bezpečnost a plynulost silničního provozu v posledním prázdninovém víkendu.
Tato dopravně bezpečnostní akce byla zaměřená na dodržování pravidel silničního provozu, především pak na dodržování nejvyšší povolené rychlosti, věnování se řízení, nebo na to, zda řidiči před jízdou nepožili alkohol či jiné návykové látky.
Do dopravně bezpečnostní akce se na Kutnohorsku zapojilo jednatřicet policistů dopravní a pořádkové policie, kteří zkontrolovali 310 vozidel a jejich řidičů. Při kontrolách během těchto tří dnů zjistili 66 dopravních přestupků, které ve většině případů vyřešili v příkazním řízení blokově na místě. Oznámeno bylo 12 přestupků příslušným úřadům k vyřízení.
Nejvíce přestupků se týkalo překročení maximální povolené rychlosti nebo nevyhovujícího technického stavu.
Obdobně zaměřené kontroly budou pokračovat i v následujících dnech.
Dodržujte předpisy související s provozem na našich silnicích, buďte vůči sobě ohleduplní, snažte se předvídat a být obezřetní. Do cílů svých cest dojeďte v pořádku.
por. Mgr. Vendulka Marečková
preventistka
1. září 2025