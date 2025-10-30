Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pěstoval konopí
Hrozí mu 10letý trest odnětí svobody.
Až na 10let ve vězení může skončit muž k Kutnohorska, který doma několik měsíců pěstoval konopí.
Při domovní prohlídce kriminalisté u 30letého muže objevili indoor pěstírnu a více jak dvě desítky rostlin marihuany a již usušené konopí s vysokým obsahem THC. Muž policistům uvedl, že marihuanu pěstuje pro vlastní potřebu a nikomu dalšímu jí neposkytuje.
Kriminalisté v minulém týdnu muže obvinili ze spáchání zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což mu v případě prokázání viny hrozí až 10letý trestný čin odnětí svobody.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
30. října 2025