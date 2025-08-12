Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Nastává jedno z nejkrásnějších období v roce a tím jsou Vánoce – Pozor na kapesní krádeže
Těmto svátkům ovšem předchází shon, nákupní horečka a starosti s výběrem těch správných dárků. Blíží se však také období, na které se těší ještě někdo. Rozzářené oči radostí mají i kapsáři!! Přišel jejich čas.
Nedáváme jim však také trochu příležitosti sami, neulehčujeme jim “jejich” práci???
V minulosti jsme již opakovaně informovali o množení kapesních krádeží v obchodních domech, navzdory prováděné prevenci (novinové články, rozhlas, varovné relace v obchodních domech) jejich počet opět vzrůstá!!
Znovu opakovaně a důrazně upozorňujeme:
Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí. Využívají nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osobními doklady. Samotná krádež bývá bleskově rychlá a předem pečlivě nacvičená. Kapsáři kradou tak dokonale a nepozorovaně, že se okradený o chybějících dokladech či peněžence dozví často až mnohem později a zcela na jiném místě, než ke krádeži došlo. O pachateli a jeho popisu nemá obvykle ani potuchy. Jak se tedy chovat, abyste se nestali obětí kapesních zlodějů?
Mějte své věci neustále pod kontrolou!
- muži, vše důležité noste v náprsních, popř. uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních kapsách u kalhot,
- ženy, nenechávejte peněženku a jiné cennosti navrchu tašek či kabelek,
- nenoste své osobní doklady v peněžence,
- nemějte při sobě větší finanční hotovost,
- čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte zásadně odděleně od samotné karty,
- v případě krádeže platební karty okamžitě volejte pobočku banky, krádež oznamte a kartu zablokujte,
- zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu,
- tašky, batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti nenoste na zádech, kam nevidíte,
- ženy, noste kabelku pokud možno u těla a využijte různá zapínání a zdrhovadla,
- uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního koše, mějte jej stále na očích!
- nenechávejte v restauracích svá zavazadla a oblečení bez kontroly, ani jdete-li jen k baru či na toaletu,
- při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, zavazadla stále na očích!
Někteří kapsáři maskují svou rychlou ruku bundou, kterou mají přes ni hozenou. Stanete-li se svědky kapesní krádeže, neváhejte s pomocí spoluobčanům, například podání svědectví policii ČR.
Neusnadňujte kapsářům práci!
por. Mgr. Vendulka Marečková
preventistka
8. 12. 2025