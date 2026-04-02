Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Loupežné přepadení si žena vymyslela

Událost z ledna letošního roku v Kutné Hoře se stala jinak než bylo oznámeno. 

Kutnohorští kriminalisté prověřovali okolnosti loupežného přepadení, ke kterému mělo dojít 7. ledna v jednom z obchodů v Kutné Hoře. Dle prvotního oznámení přepadené prodavačky si měla dvojice pachatelů, pod pohrůžkou násilí, za použití nože, vynutit vydání finanční hotovosti a mobilního telefonu.

Policisté ihned po oznámení začali na případu pracovat a po pachatelích pátrat. Současně zajistili stopy, svědecké výpovědi a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu loupeže.

Z výsledků prověřovaných událostí následně vyplynulo, že přepadená žena si celou událost vymyslela, kdy dvojice údajných pachatelů skutečně v prodejně byla, ale ne z důvodu prodavačku přepadnout, ale koupit od ní mobilní telefony, na čemž se předem domluvili.

S ohledem na skutečnost, že k žádné loupeži nedošlo, policisté případ odložili. 

por. Mgr. Pavel truxa
tiskový mluvčí
2. dubna 2026

