Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Krajská dopravní akce
Policisté se zaměřili na dodržování pravidel silničního provozu u chodců, cyklistů, jezdců na koloběžkách, elektrokoloběžkách a elektromopedech.
Ve středu 20. srpna letošního roku se na území Kutnohorska zaměřili policisté na cyklisty, chodce a jejich dodržování zákonných ustanovení ohledně silničního provozu. Pozornosti však neunikli jezdci na koloběžkách, elektrokoloběžkách a elektromopedech a řidiči motorových vozidel.
Kontroly zahrnovaly zejména:
- používání ochranných helem
- technický stav a povinnou výbavu kol a koloběžek
- pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (u vybraných typů)
- přítomnost registrační značky a platného technického štítku
- ověření, zda řidiči mají platné řidičské oprávnění pro daný dopravní prostředek
Od brzkých ranních hodin zkontrolovali přes sto vozidel (v celkovém počtu jsou zahrnuti i zkontrolovaní cyklisté). Během akce policisté odhalili 28 přestupků.
Nejčastějším přestupkem, který policisté řešili, bylo porušení stanovené rychlosti nebo špatný technický stav vozidla činepoužití bezpečnostních pásů. U žádného kontrolovaného řidiče nebylo zjištěno požití alkoholu před jízdou.
Technické požadavky na jízdní kola, které stanoví příloha č. 13 k vyhlášce č. 341/2002 Sb. Vyplývá z ní:
Jízdní kola musí být vybavena:
- dvěma na sobě nezávislými brzdami; jízdní kola pro předškolní děti vybavená tzv. torpédem (volnoběžným nábojem s proti-šlapací brzdou) nemusí být vybavena přední brzdou
- zadní červenou odrazkou; odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou a lze ji nahradit odrazovými materiály na oděvu nebo obuvi cyklisty
- přední bílou odrazkou; lze ji nahradit odrazovými materiály na oděvu nebo obuvi cyklisty
- oranžovými odrazkami na obou stranách pedálů (šlapátek)
- oranžovými odrazkami na paprscích kol (předního nebo zadního kola nebo obou kol); odrazky musí být po obou stranách kol; lze je nahradit odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.
Pro jízdu za snížené viditelnosti musí být jízdní kola dále vybavena:
- předním světlometem svítícím dopředu bílým světlem; jestliže je vozovka dostatečně osvětlena, může být nahrazen svítilnou s přerušovaným bílým světlem
- zadní červenou svítilnou; může být nahrazena svítilnou s přerušovaným červeným světlem
- zdrojem proudu (dynamo nebo baterie schopné zajistit svítivost předepsaného osvětlení po dobu min. 1,5 hodiny)
Je-li kolo vybaveno sedátkem pro dopravu dítěte:
- sedátko musí být pevně připevněno
- kolo musí být vybaveno podpěrami pro nohy dítěte.
Jízdní kola uváděná na trh po 1. 1. 2003:
- musí mít na rámu vyznačeno výrobní číslo (lze nahradit elektronickým nosičem této informace)
- není-li vybaveno pro jízdu za snížené viditelnosti (viz výše), musí být opatřeno upozorněním v návodu k obsluze, že za daného stavu není způsobilé k provozu za snížené viditelnosti
Dodržujte předpisy související s provozem na našich silnicích, buďte vůči sobě ohleduplní, snažte se předvídat a být obezřetní. Do cílů svých cest dojeďte v pořádku.
por. Mgr. Vendulka Marečková
21. srpna 2025