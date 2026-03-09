Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Dopravně bezpečnostní akce zaměřená na motorkáře
Motocyklista je plnohodnotný účastník silničního provozu, i když je motorka menší než auto, proto by se měl podle toho chovat. Motocykly a jejich jezdci jsou zapojeni do neúměrně vysokého procenta smrtelných a vážných nehod.
V sobotu 7. března letošního roku proběhla ve Středočeském kraji dopravně bezpečnostní akce zaměřená na motocyklisty. Kutnohorší dopravní policisté se také do akce zapojili a pozornost věnovali motorkářům, ale i řidičům motorových vozidel.
Hlavním cílem všech dopravně bezpečnostních akcí je ovlivnit nekázeň účastníků silničního provozu a snížit nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti na našich silnicích.
Tato akce byla primárně zaměřená na dodržování povinností motorkářů v silničním provozu, a to zejména na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, technický stav motocyklu a například používání ochranné helmy. Policisté se ale nezaměřili pouze na motorkáře, ale samozřejmě na všechny účastníky silničního provozu. Pozornost věnovali i pátrání po osobách, věcech, odcizených vozidlech, zaměřili se i na problematiku nelegální migrace, jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog.
Dopravní policisté zkontrolovali celkem 44 vozidel a motocyklů. Celkem zjistili 9 přestupků, kdy převážnou většinu z nich vyřešili na místě blokovou pokutou v příkazním řízení.
Cílem dopravně bezpečnostních není odhalit co nejvíce přestupků, ale upozornit na rizika, která s sebou nedodržování rychlosti a porušování dalších pravidel v silničním provozu přináší a má za následek každoročně tisíce dopravních nehod a mnoho zmařených lidských životů, proto v nich budeme i nadále pokračovat.
Na závěr malé desatero
• Motocyklista je zranitelný účastník silničního provozu.
• Motocyklista má vždy připevněnou ochranou přilbu.
• Motocyklista má vhodné oblečení a doplňky s reflexními prvky.
• Motocyklista nesmí jezdit riskantně, nesmí jezdit nepřiměřenou rychlostí. Rychlost musí přizpůsobit stavu vozovky, hustotě provozu, počasí.
• Motocykl má brzdnou dráhu delší než automobil (při rychlosti 100km/h je brzdná dráha 83 metrů, při rychlosti 200km/h je brzdná dráha 280 metrů
• Mezi pasti na motocyklisty patří spadané listí, olejové skvrny, tramvajové koleje, výtluky, dilatační spáry na mostech, změny povrchu vozovky, dlažební kostky, vyjeté koleje, vodorovné dopravní značení.
• Motocyklista musí počítat se slepými úhly zpětných zrcátek automobilů – když nevidí zpětné zrcátko automobilu, jeho řidič motorkáře nevidí.
• Motocyklista musí mít při předjíždění dostatečný boční odstup od automobilu.
• Motocyklista nepředjíždí zprava – to řidiči nečekají.
• Ani motocyklista nepředjíždí v nepřehledných místech.
por. Mgr. Vendulka Marečková
9. března 2026