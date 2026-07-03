Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pátráme po vězni
Pokud máte k jeho pohybu jakékoliv informace, volejte policisty na lince 158.
Kladenští kriminalisté vyhlásili pátrání po 35letém vězni, který dnešního dne, tj. 3. července 2026, v brzkých ranních hodinách svévolně opustil nestřežené pracoviště v Kladně.
Bližší informace k hledanému naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=4010703260103 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
V případě jakýchkoliv poznatků k jeho osobě a jeho pohybu nás kontaktujte na lince tísňového volání 158.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
3. července 2026