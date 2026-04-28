Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pátráme po seniorovi
Kriminalisté vyhlásili dnes, tj. 28. dubna 2026, pátrání po 72letém muži, který se nevrátil z vyšetření zpátky do ambulance v jedné z pražských nemocnic.
Bližší informace k pohřešovanému seniorovi naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=19060428260103 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
Zda jste pohřešovaného někde viděli nebo máte k němu jakékoliv informace, neprodleně kontaktujte policii na lince tísňového volání 158.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
28. dubna 2026