Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátráme po seniorovi

Pokud máte k jeho pohybu jakékoliv informace, kontaktujte policii na 158. 

Kriminalisté vyhlásili dnes, tj. 28. dubna 2026, pátrání po 72letém muži, který se nevrátil z vyšetření zpátky do ambulance v jedné z pražských nemocnic.

Bližší informace k pohřešovanému seniorovi naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=19060428260103 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

Zda jste pohřešovaného někde viděli nebo máte k němu jakékoliv informace, neprodleně kontaktujte policii na lince tísňového volání 158.

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
28. dubna 2026

