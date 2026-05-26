Pátrání po pohřešovaném muži
Domažličtí policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc. Pátrají po pohřešovaném dvaačtyřicetiletém muži z Domažlicka, u kterého panuje důvodná obava o jeho zdraví či život.
Domažličtí policisté vyhlásili dne 26. května 2026 celostátní pátraní po dvaačtyřicetiletém muži z Domažlicka. Pohřešovaný odešel dne 25. května 2026 přibližně kolem 14:00 hodiny z místa bydliště své známé, a to z obce Újezd Svatého Kříže, část města Bělá nad Radbuzou, kdy do současné doby se nevrátil a ani od té doby nepodal o sobě žádnou zprávu. U dotyčného panuje důvodná obava o jeho zdraví či život. Muž je zdánlivého stáří kolem 45 let, je vysoký asi 185 centimetrů, má tmavé dlouhé vlasy a krátké vousy, tzv. strniště. Na sobě by měl mít tmavé kalhoty, tmavé triko a batoh.
Bližší informace jsou v následujícím odkazu:
Pátrání po osobách - Policie České republiky
Pokud je odkaz neaktivní, pohřešovaný muž byl nalezen.
Policisté přijmou k pohřešované osobě jakékoliv informace na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.
por. Bc. Barbora Šmaterová, DiS.
26. května 2026