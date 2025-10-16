Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Domažličtí kriminalisté pátrají po chlapci v celostátním pátrání
Domažličtí kriminalisté pátrají po mladistvém chlapci, který svévolně opustil výchovné zařízení. Mladík je podezřelý hned ze dvou provinění.
Domažličtí kriminalisté dne 4. září 2025 vyhlásili celostátní pátrání po sedmnáctiletém chlapci, který svévolně opustil areál výchovného zařízení a do součsané doby se ho nepodařilo vypátrat. Mladistvý je důvodně podezřelý ze spáchání provinění nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a provinění krádež. Hledaný mladík je zdánlivého stáří 15 - 18 let, je 165 až 175 centimetrů vysoké a hubené postavy, má rovné hnědé vlasy a modré oči.
Další informace k hledanému naleznete v odkaze:
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=19210904250301
(v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla hledaná osoba nalezena)
Policisté přijmou jakékoliv informace k hledanému mladíkovi na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.
por. Bc. Barbora Šmaterová, DiS.
16. října 2025