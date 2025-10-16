Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Domažličtí kriminalisté pátrají po chlapci v celostátním pátrání

Domažličtí kriminalisté pátrají po mladistvém chlapci, který svévolně opustil výchovné zařízení. Mladík je podezřelý hned ze dvou provinění. 

Domažličtí kriminalisté dne 4. září 2025 vyhlásili celostátní pátrání po sedmnáctiletém chlapci, který svévolně opustil areál výchovného zařízení a do součsané doby se ho nepodařilo vypátrat. Mladistvý je důvodně podezřelý ze spáchání provinění nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a provinění krádež. Hledaný mladík je zdánlivého stáří 15 - 18 let, je 165 až 175 centimetrů vysoké a hubené postavy, má rovné hnědé vlasy a modré oči.

Další informace k hledanému naleznete v odkaze: 

https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=19210904250301

 (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla hledaná osoba nalezena)  

Policisté přijmou jakékoliv informace k hledanému mladíkovi na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158  nebo na kterékoliv policejní služebně.  

por. Bc. Barbora Šmaterová, DiS.
16. října 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 