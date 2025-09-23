Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Slavnostní předávání medailí
Již tradiční ocenění policistů se konalo na zámku v Děčíně.
V úterý 16. září 2025 se v sále děčínského zámku uskutečnilo slavnostní předávání služebních medailí policistům děčínského územního odboru. Téměř čtyřicet policistů bylo oceněno za jejich dlouholetou a příkladnou práci. Ceremoniálu se zúčastnili významní hosté, včetně ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje plk. Zbyňka Dvořáka, ředitele územního odboru Děčín plk. Tomáše Kolbaby a primátora města Děčín Jiřího Anděla, který nad akcí převzal záštitu. Primátor Jiří Anděl ocenil spolupráci s policií a vyjádřil vděčnost za jejich službu veřejnosti. Krajský ředitel plk. Zbyněk Dvořák poděkoval policistům za jejich vynikající práci a popřál jim mnoho úspěchů. Slavnostní atmosféru podtrhla přítomnost Čestné jednotky Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Akce se konala v reprezentativních prostorách děčínského zámku díky podpoře města Děčín.
23. září 2025
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí