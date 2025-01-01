Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pozor na podvodné e-shopy
Policisté na Děčínsku řeší další případy kyberpodvodů.
Policisté na Děčínsku v posledních dnech zaznamenávají nárůst případů souvisejících s podvodnými internetovými obchody. Podvodníci pružně reagují na aktuální poptávku občanů a tomu přizpůsobují své taktiky. Využívají zejména zájmu o cenově dostupnou elektroniku a další spotřební zboží.
Policisté napříč obvodními odděleními aktuálně prověřují několik případů, ve kterých figuruje stejný podvodný e-shop nabízející drobnou elektroniku, výpočetní techniku a další sortiment. Scénář je vždy podobný. Lákavá, výrazně nízká cena přiláká zákazníka k objednávce. Po jejím zadání dorazí na e-mail potvrzení s fakturou a platebními údaji. Po zaplacení zákazník obdrží už jen zprávu o uhrazení a tím komunikace končí. Zboží nedorazí a e-shop se stává nedostupným.
Dvěma případy se nyní zabývají policisté v Děčíně, jedním dalším pak kolegové ve Šluknově. V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z přečinu podvodu. Dosud evidovaná škoda dosahuje několika desítek tisíc korun.
Policisté proto důrazně upozorňují občany, aby byli při nákupu na internetu obezřetní. Tím spíše před nadcházejícím vánočním obdobím, kdy lidé častěji nakupují online prostřednictvím e-shopů. Před nákupem doporučujeme ověřit si historii internetového obchodu, zjistit dostupné recenze a být obezřetní vůči nabídkám, které jsou podezřele výhodné. Výrazně nižší cena oproti konkurenci může signalizovat podvod.
Děčín 19. listopadu 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje