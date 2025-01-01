Policie České republiky  

Poznáte muže na fotografiích?

Může pomoci s případem, který prověřují děčínští kriminalisté. 

Děčínští kriminalisté  se obrací  na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění muže zachyceného na přiložených fotografiích. Muž je osobou důležitou v probíhajícím trestním řízení v případu majetkové trestné činnosti, který kriminalisté aktuálně prověřují.  Svou výpovědí by mohl poskytnout cenné informace k objasnění případu, a proto by s ním kriminalisté rádi hovořili.

Pokud  muže na fotografii poznáváte nebo máte jakékoli informace vedoucí k jeho ztotožnění, kontaktujte prosím policisty na lince 158. 

Děkujeme za vaši spolupráci.

Děčín 8. srpna  2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

