Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Poznáte muže na fotografiích?
Může pomoci s případem, který prověřují děčínští kriminalisté.
Děčínští kriminalisté se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění muže zachyceného na přiložených fotografiích. Muž je osobou důležitou v probíhajícím trestním řízení v případu majetkové trestné činnosti, který kriminalisté aktuálně prověřují. Svou výpovědí by mohl poskytnout cenné informace k objasnění případu, a proto by s ním kriminalisté rádi hovořili.
Pokud muže na fotografii poznáváte nebo máte jakékoli informace vedoucí k jeho ztotožnění, kontaktujte prosím policisty na lince 158.
Děkujeme za vaši spolupráci.
Děčín 8. srpna 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje