Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pomozte v pátrání po pohřešovaném muži

Neviděli jste muže z Jiříkova na Děčínsku? 

Děčínští policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po 38letém muži z Jiříkova na Děčínsku. Ten dne 19. září v ranních hodinách odešel z Domova se zvláštním režimem v Jiříkově, kde byl ubytován, a dosud se nevrátil. Muž pravidelně užívá léky, a proto máme obavu o jeho zdraví. Pohřešovaný má blízký vztah k Benešovu nad Ploučnicí a okolním obcím, kde by se mohl nacházet.

Pokud máte jakékoliv informace k pohřešovanému, obraťte se prosím neprodleně na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu.

Podrobnější informace k muži naleznete v přiloženém odkazu zde. V případě, že již není aktivní, byl muž vypátrán.

Ústí nad Labem 22. září 2025
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje

