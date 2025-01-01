Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pomozte při pátrání po pohřešovaném muži
Policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaném 67letém muži z Děčínska.
Pohřešovaný byl naposledy viděn ve středu 19. října 2025 v 7:00 hod. v místě svého bydliště v Jiříkově a poté odešel neznámo kam. Do současné doby se nevrátil a ani o sobě rodině nepodal žádnou zprávu. Mobilní telefon u sebe nemá. Přes veškerá učiněná opatření se nám muže zatím nepodařilo vypátrat.
Více informací naleznete v odkaze (pokud je odkaz nefunkční, muž byl vypátrán):
Pátrání po osobách - Policie České republiky
Další informace k popisu osoby:
Muž je zdánlivého stáří 70 let, bílé pleti, 170 cm vysoký, hubené postavy, má modré oči, šedé rovné středně dlouhé vlasy, šedý knír.
Pohřešovaný hovoří česky, špatně vyslovuje, je nedoslýchavý.
Popis oblečení nebyl nezjištěn.
V případě, že pohřešovaného muže uvidíte nebo víte, kde by se mohl nacházet, kontaktujte policisty na lince tísňového volání 158. Případně se můžete obrátit na jakoukoliv nejbližší policejní služebnu.
Děkujeme.
Děčín 24. října 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje
ÚO Děčín