Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policisté pátrají po svědcích dopravní nehody
Žádáme veřejnost o pomoc.
Děčínští dopravní policisté se obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc při pátrání po svědcích dopravní nehody, ke které došlo v neděli 10. května 2026 v době kolem 17:42 hodin v Děčíně, v části Děčín IV-Podmokly.
K dopravní nehodě došlo na kruhovém objezdu silnice III/25852 mezi ulicemi Práce, Čs. mládeže a Labské nábřeží. Jednalo se o střet osobního vozidla a cyklisty. Míra zavinění jednotlivých účastníků dopravní nehody je předmětem dalšího šetření děčínských dopravních policistů. U obou účastníků byly na místě provedeny dechové zkoušky na přítomnost alkoholu s negativním výsledkem. Cyklista byl se zraněním převezen do nemocnice.
Policisté pátrají po všech svědcích události, kteří viděli samotný střet, pohyb účastníků před dopravní nehodou nebo situaci bezprostředně po ní. Přivítali by také kamerové záznamy z projíždějících vozidel, na kterých by mohl být zaznamenán průběh nehody nebo situace těsně před ní.
Veškeré informace k uvedené dopravní nehodě mohou svědci oznámit na Dopravní inspektorát Děčín na telefonních číslech 974 432 571 nebo 602 660 918, případně prostřednictvím linky 158.
Děčín 11. května 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje