Podvodníci se vydávají za policisty
Upozorňujeme na podvodníky vydávající se za děčínské policisty.
Během dnešního dne jsme zaznamenali enormní nárůst telefonátů od osob oznamujících, že byli telefonicky kontaktováni osobou vydávající se za policistu. Ve většině případů oznamovatelé uvedli, že je oslovil falešný policista z Územního odboru Děčín a vystupoval pod jménem nadporučík Jelínek nebo se představil i dalšími jmény děčínských policistů. Tato osoba se z občanů snažila vylákat jejich osobní nebo přístupové bankovní údaje s tím, že v jejich bance si na ně někdo vzal úvěr nebo že jejich bankovní účet je v ohrožení. Následně toto sdělení znepokojení občané telefonicky ověřovali na PČR Územním odboru v Děčíně. Občané se tak zachovali správně, když nám podvodné telefonáty nahlásili.
O případech, kdy se podvodníci vydávají za falešné policisty jsme informovali již v minulém týdnu zde.
Chtěli bychom občany upozornit na obezřetnost, pokud je někdo kontaktuje, že jejich peníze jsou v ohrožení.
Pro ověření tohoto tvrzení nejprve vždy kontaktujte svou banku, osobního bankéře. Při podezření na podvodné jednání, oznamte veškeré skutečnosti na linku 158.
Dále upozorňujeme, že policisté a kriminalisté nikdy nikomu neposílají fotografie svých služebních průkazů. Takto opravdu nikdo z nich nepracuje. Pokud vám tedy někdo posílá svůj služební průkaz, aby vás přesvědčil, že je skutečně policista, tak je velmi velká pravděpodobnost, že se jedná o podvodníka!
Buďte proto v takových situacích opravdu obezřetní!
Děčín 23. října 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje