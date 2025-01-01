Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pátrání se šťastným koncem
Policisté včera večer v okolí Krásné Lípy pátrali po mladistvém chlapci.
Přes dvě hodiny pátrali policisté ve čtvrtek 11. září po patnáctiletém chlapci. Jeho pohřešování oznámila ve večerních hodinách, krátce po půl desáté, chlapcova matka policistům na obvodním oddělení v Krásné Lípě s tím, že z místa bydliště odešel po předchozí rozepři.
Vzápětí se rozjelo pátrání po chlapci, do kterého se okamžitě zapojily dostupné hlídky z obvodních oddělení PČR z Krásné Lípy, Rumburku, Šluknova a policisté z oddělení hlídkové služby. Postupně se do pátrání zapojili policisté ze speciální pořádkové jednotky KŘP Ústeckého kraje a psovodi z oddělení služební kynologie KŘP Ústeckého kraje. Povolán byl i vrtulník letecké služby PČR, aby při pátrání po pohřešovaném pomohl ze vzduchu. Do pátrání byli zapojení také hasiči z Varnsdorfu, Rumburku a Krásné Lípy.
Pátrání po chlapci trvalo přes dvě hodiny. Krátce po půlnoci v pátek 12. září, byl chlapec policejní hlídkou nalezen v Krásné Lípě v pořádku. Všichni, kteří po mladistvém chlapci usilovně pátrali, byli rádi, že se ho podařilo najít a celé pátrání pro všechny mělo ten nejlepší konec.
Děčín 12. září 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje