Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pátráme po totožnosti muže, poznáváte ho?
V souvislosti s prověřovanou majetkovou trestnou činností pátráme po totožnosti neznámého muže.
Děčínští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po totožnosti muže zachyceného na přiložené fotografii. Dotyčný muž se vyskytoval v Děčíně - Podmoklech v místech, kde došlo v polovině listopadu letošního roku k případu majetkové trestné činnosti a může tak policistům svým svědectvím poskytnout důležité informace vedoucí k objasnění případu.
Pokud muže na fotografii poznáváte, informace o jeho totožnosti prosím předejte policistům na lince 158 nebo se obraťte přímo na obvodní oddělení Děčín – Podmokly tel. 974 441 100. Za pomoc děkujeme.
Děčín 3. 12. 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje