Pátráme po totožnosti muže, poznáváte ho?

V souvislosti s prověřovanou majetkovou trestnou činností pátráme po totožnosti neznámého muže. 

Děčínští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po totožnosti  muže zachyceného na přiložené fotografii. Dotyčný muž se vyskytoval v Děčíně - Podmoklech v místech, kde došlo v polovině listopadu  letošního roku k případu  majetkové trestné činnosti a může tak policistům svým svědectvím poskytnout důležité informace vedoucí k objasnění případu.  

Pokud muže na fotografii poznáváte, informace o jeho  totožnosti prosím předejte policistům na lince 158 nebo se obraťte přímo na obvodní oddělení Děčín – Podmokly  tel. 974 441 100.  Za pomoc děkujeme.

Děčín 3. 12.  2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

