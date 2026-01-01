Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
„MÁŠ NA TO?“
Studenti středních škol si vyzkoušeli policejní fyzické testy.
Ve středu 11. března 2026 se ve sportovním areálu Střední lesnické a odborné školy ve Šluknově uskutečnilo okresní kolo soutěže „Máš na to“. Akce proběhla pod záštitou ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje plk. Mgr. Zbyňka Dvořáka.
Sportovní soutěž přilákala téměř tři desítky studentů středních škol z děčínského okresu. Účastníci z druhých a třetích ročníků měli možnost vyzkoušet si fyzické disciplíny, které odpovídají přijímacím prověrkám k Policii České republiky.
Na soutěžící čekaly náročné testy zaměřené na fyzickou kondici a všestrannou pohybovou připravenost - kliky, celomotorický test na dvě minuty, člunkový běh 4×10 metrů a běh na vzdálenost jednoho kilometru. Studenti předvedli velmi dobré výkony a mnozí z nich potvrdili, že mají předpoklady pro budoucí službu u policie.
Dva nejlepší týmy si zajistily postup do krajského kola, které se uskuteční 15. května 2026 v Ústí nad Labem. Kromě sportovního úspěchu si vítězové odnesli také ocenění a cennou zkušenost, která je může motivovat při rozhodování o jejich budoucí profesní dráze.
Všem úspěšným soutěžícím gratulujeme a budeme rádi, pokud některé z nich v budoucnu přivítáme mezi příslušníky Policie České republiky.
Poděkování patří také pedagogům za podporu studentů a vedení Střední lesnické a odborné školy ve Šluknově za poskytnutí sportovního zázemí a spolupráci při organizaci celé akce.
Děčín 12. března 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje