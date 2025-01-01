Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Lupiči dopadeni
Oba skončili ve vazbě.
Děčínští kriminalisté dopadli dva mladé muže podezřelé ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. Muži ve věku 24 a 26 let měli koncem listopadu v Děčíně pod záminkou nabídky odvozu domů nechat do svého vozidla nastoupit muže, který byl toho večera pod vlivem alkoholu.
Během jízdy jej měli ve voze fyzicky napadnout a následně okrást o mobilní telefon, peněženku s finanční hotovostí, hodinky a šperky. Poté měli poškozeného odvézt k jedné obci na Ústecku, kde jej z vozidla vyhodili a z místa ujeli. Svým jednáním způsobili škodu ve výši přibližně 24 tisíc korun.
Kriminalisté oba podezřelé v těchto dnech obvinili ze zvlášť závažného zločinu loupeže spáchaného formou spolupachatelství. S ohledem na skutečnost, že podle dosavadních poznatků hrozilo, že by mohli trestnou činnost opakovat, podal vyšetřovatel státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněných do vazby. Soud návrhu vyhověl a oba muže poslal do vazby.
V případě pravomocného odsouzení hrozí obviněným trest odnětí svobody až na deset let.
Děčín 12. prosince 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje