Hledáme cestující z autobusu

Byli účastníky středeční nehody v Děčíně na ulici Litoměřická. 

Ve středu 22. října 2025,  krátce  po 11:30 hod. došlo v Děčíně 3 na ulici Litoměřická k dopravní nehodě  autobusu MHD s dodávkou. Podle zjištěných informací, měl řidič dodávky z dosud nevyjasněných příčin vyjet do protisměru a následně došlo ke střetu s protijedoucím autobusem a poté ke střetu s dalším, již stojícím, osobním vozidlem. Při nehodě došlo ke zranění řidiče dodávky, který byl převezen do nemocnice. Dle dosud zjištěných informací, ke zranění jiných osob nedošlo.  Provedené dechové zkoušky u všech řidičů měly negativní výsledek. Přesná příčina a okolnosti jsou předmětem dalšího šetření.

Dle zjištěného, se v autobusu nacházeli cestující, kteří před  příjezdem hlídky policistů místo nehody opustili.  Policisté tímto žádají cestující z uvedeného autobusu, kterým vzniklo v důsledku uvedené  dopravní nehody zranění, nechť se přihlásí policistům z Dopravního inspektorátu Děčín na tel. 602 660 918 nebo na lince 158.

Děčín  23. října 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

