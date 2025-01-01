Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Hledáme cestující z autobusu
Byli účastníky středeční nehody v Děčíně na ulici Litoměřická.
Ve středu 22. října 2025, krátce po 11:30 hod. došlo v Děčíně 3 na ulici Litoměřická k dopravní nehodě autobusu MHD s dodávkou. Podle zjištěných informací, měl řidič dodávky z dosud nevyjasněných příčin vyjet do protisměru a následně došlo ke střetu s protijedoucím autobusem a poté ke střetu s dalším, již stojícím, osobním vozidlem. Při nehodě došlo ke zranění řidiče dodávky, který byl převezen do nemocnice. Dle dosud zjištěných informací, ke zranění jiných osob nedošlo. Provedené dechové zkoušky u všech řidičů měly negativní výsledek. Přesná příčina a okolnosti jsou předmětem dalšího šetření.
Dle zjištěného, se v autobusu nacházeli cestující, kteří před příjezdem hlídky policistů místo nehody opustili. Policisté tímto žádají cestující z uvedeného autobusu, kterým vzniklo v důsledku uvedené dopravní nehody zranění, nechť se přihlásí policistům z Dopravního inspektorátu Děčín na tel. 602 660 918 nebo na lince 158.
Děčín 23. října 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje