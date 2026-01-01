Policie České republiky  

Dealer pervitinu obviněn

Pervitin měl distribuovat na území města Děčín. 

V rukou zákona skončil 40letý muž z Děčína, který nejméně od roku 2022 do prosince roku 2025, s výjimkou doby, kdy byl ve výkonu trestu odnětí svobody, prodával pervitin na různých místech v Děčíně.

Kriminalisté mu prokázali, že v uvedeném období poskytoval pervitin několika dalším osobám. Drogu měl distribuovat jak v místě svého bydliště, tak i na dalších místech ve městě.

Vyšetřovatel zahájil trestní stíhání muže a obvinil jej ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě uznání viny u soudu mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Děčín 11. února 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

