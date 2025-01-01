Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Další internetový podvod
Muž z Děčína přišel o více než 240 tisíc korun.
Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality prověřují další případ internetového podvodu. Další člověk naletěl falešné internetové reklamě, vybízející k výhodnému investování se známým politikem.
Začátkem měsíce září letošního roku na tuto ,,výhodnou“ nabídku k investování se známým jménem politika Andreje Babiše, reagoval muž z Děčína, který na internetové stránce vyplnil kontaktní údaje. Prostřednictvím komunikační aplikace Whats App a e-mailu, poškozeného muže zanedlouho kontaktoval neznámý pachatel a instruoval jej k prvotní investici ve výši 6 tisíc korun, kterou měl poškozený za účelem jejího většího a rychlejšího zhodnocení zaslat na účet v zahraničí. Poškozený se také nechal podvodníkem přesvědčit, aby si do svého počítače nainstaloval aplikaci pro vzdálený přístup. Poté přiměl podvodník poškozeného, aby se přihlásil na svůj bankovní účet. Muž následně během dvou dnů přišel o více než 240 tisíc korun, které mu podvodník z jeho bankovního účtu bez jeho vědomí a souhlasu odčerpal. Po tomto zjištění poškozený vše oznámil na Policii ČR.
Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestných činů podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let.
Opětovně apelujeme na občany, obezřetnosti není nikdy dost, o to více to platí v kyberprostoru. Nikdy nevíme, kdo se skutečně nachází na druhé straně počítače.
Doporučení:
- Nikdy nesdělujte hesla, přístupové kódy, fotografie osobních dokladů ani jiné citlivé údaje prostřednictvím telefonu, e-mailu či sociálních sítí.
- Ověřujte si identitu nabízející strany a zkontrolujte si oficiální webové stránky či kontakty dané instituce.
- Nereagujte na podezřelé výzvy k „rychlému zisku“ a nutnost zaslání peněz nebo poskytnutí vzdáleného přístupu do vašeho zařízení. Okamžitě ukončete komunikaci a kontaktujte Policii ČR.
- Pokud máte podezření na obdobný podvod, kontaktujte neprodleně svou banku a Policii ČR.
Děčín 10. září 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje