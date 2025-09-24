Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Alkohol, drogy a mládež
Policisté celé léto prováděli kontroly v restauracích a klubech
Také v Ústeckém kraji se v období od 15. června do 15. září 2025, které bylo spojeno s letními prázdninovými měsíci, policisté ve spolupráci s Městskou policií a dalšími orgány státní správy při celostátních preventivních kontrolách zaměřili na dodržování zákazu prodeje alkoholu dětem.
Tato bezpečnostní opatření si kladou za cíl působit preventivně v provozovnách, které jsou velmi často místem setkávání mládeže a s tím souvisejícím porušováním zákazu podávání alkoholu.
Pozornost policistů, pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí, ale také České obchodní inspekce, hygienických stanic a Celní správy ČR, byla v Ústeckém kraji zaměřena na vytipovaná restaurační zařízení, kluby, bary, zábavní podniky, ale i venkovní akce spojené s prodejem alkoholu. Kontrolám se nevyhnuly ani podniky, které provozují herní zařízení.
V rámci akce byla provedena kontrola celkem 183 restaurací, klubů a zábavních podniků a zkontrolováno celkem 1.259 osob. U 55 osob mladších 18 let byl výsledek provedené dechové zkoušky na alkohol pozitivní. Další 2 osoby sice neměly pozitivní test na přítomnost omamných a psychotropních látek, ale tyto látky měli u sebe. Při provedených akcích v rámci trvání opatření nebyla zaznamenána žádná významná událost, u osob mladších 18-ti let nebylo zjištěno žádné velké množství požití alkoholu, či OPL. Nejvýznamnějším počinem je pak 13 osob mladších 18 let, u kterých bylo zjištěno požití alkoholu, během jedné akce, při které bylo zkontrolováno celkem 125 osob.
O adekvátnosti a relevantnosti nastavení věkových limitů u prodeje alkoholických nápojů, tabákových výrobků či hazardních her, není třeba nijak diskutovat. Dětský organismus i psychiku dokáží zmiňované faktory zásadně poškodit. Snažíme se proto v této oblasti působit preventivně nejen v rámci běžné dohledové činnosti, ale také při těchto intenzivních součinnostních akcích. Ty osobně vnímáme nejen jako nástroj postihu těch, kdo neoprávněně dětem alkohol či jiné zakázané výrobky či služby poskytnou, ale také jako apel ke společnosti, že nelze před tímto problémem zavírat oči.
Vzhledem k tomu, že hlavním cílem je předcházet tomuto nechvalnému fenoménu, tedy působit preventivně, doplňují tyto kontroly provozoven preventivní besedy s dětmi nejen ve školských zařízeních, ale také na letních táborech, se zaměřením na zvyšování právního vědomí v oblasti adiktologie.
Nezapomínejme na to, že prevence byla, je a bude jediným účinným nástrojem k našemu bezpečí.
24. září 2025
kpt. Mgr. Tomáš Frolík
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje