Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zloděj smolař

Překonal dva ploty, nic neukradl a nechal se chytit. 

Smolný den má za sebou 30letý muž z Chomutova, který se rozhodl pro přivýdělek formou krádeže. Měl totiž informaci, že v areálu určeném pro pobyt seniorů na okraji Chomutova by se měly ve venkovních prostorách nacházet automobilové disky. Včera se tedy vydal na místo s úmyslem disky odcizit. Nejprve vykopl plaňky dřevěného oplocení a vzniklým otvorem se dostal do areálu. Tam došel k dalšímu oplocení (tvořenému pletivem) kolem chatky. Také tuto překážku překonal, a to tak, že pletivo ohnul a pak přelezl. Na objektu chatky si všiml bezpečnostní kamery, tak raději vytrhl kabely vedoucí ke kameře a dal se do hledání zmíněných disků. Nic však nenašel a areál tedy opustil s prázdnou.

Jeho počínání však neuniklo zástupci majitele objektu, který si neznámého návštěvníka všiml na kamerovém systému a volal na linku 158. Na místo ihned vyrazili policisté, kteří nedaleko areálu zjistili pohyb neznámého muže, jenž odpovídal popisu podezřelého. Poté, co jeho podobu porovnali s kamerovým záznamem z místa, dotyčného zadrželi. Chomutovan se k jednání přiznal a policisté mu již sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže ve stadiu pokusu.

V případě prokázání viny mu u soudu hrozí až dvouleté odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská
16. dubna 2026

