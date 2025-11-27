Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Využil příležitosti

Ukradený mobil policisté vypátrali a vrátili majiteli, podezřelému hrozí návrat za mříže. 

Další pobyt za mřížemi hrozí muži z Chomutova, který měl podle zjištění policistů začátkem listopadu okrást jiného muže o jeho mobilní telefon. Vše se odehrálo ve večerních hodinách v chomutovské ulici Školní, kde nejprve došlo k menšímu konfliktu mezi dvěma muži, z nichž jeden do druhého strčil, až upadl na zem. Při pádu mu z kapsy kalhot vypadl mobilní telefon. Toho podle všeho využil zmíněný 40letý Chomutovan, který měl mobil vzápětí ze země sebrat a z místa odejít.

Okradený se obrátil na policii s tím, že o telefon ho měl připravit muž, jehož zná. Policisté událost prověřili a zjistili totožnost podezřelého. Také zjistili, že odcizený přístroj (v hodnotě přes 4 tisíce korun) měl dotyčný prodat za tisícovku svému známému. Od něho policisté telefon zajistili a vrátili ho poškozenému.

Muži, který měl mobil odcizit, již policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Jelikož byl v nedávné době pro majetkovou trestnou činnost dotyčný odsouzen (k půlročnímu nepodmíněnému trestu, z jehož výkonu byl propuštěn před dvěma lety), může ho nyní soud za mříže poslat až na tři roky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská
27. listopadu 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 