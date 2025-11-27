Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Využil příležitosti
Ukradený mobil policisté vypátrali a vrátili majiteli, podezřelému hrozí návrat za mříže.
Další pobyt za mřížemi hrozí muži z Chomutova, který měl podle zjištění policistů začátkem listopadu okrást jiného muže o jeho mobilní telefon. Vše se odehrálo ve večerních hodinách v chomutovské ulici Školní, kde nejprve došlo k menšímu konfliktu mezi dvěma muži, z nichž jeden do druhého strčil, až upadl na zem. Při pádu mu z kapsy kalhot vypadl mobilní telefon. Toho podle všeho využil zmíněný 40letý Chomutovan, který měl mobil vzápětí ze země sebrat a z místa odejít.
Okradený se obrátil na policii s tím, že o telefon ho měl připravit muž, jehož zná. Policisté událost prověřili a zjistili totožnost podezřelého. Také zjistili, že odcizený přístroj (v hodnotě přes 4 tisíce korun) měl dotyčný prodat za tisícovku svému známému. Od něho policisté telefon zajistili a vrátili ho poškozenému.
Muži, který měl mobil odcizit, již policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Jelikož byl v nedávné době pro majetkovou trestnou činnost dotyčný odsouzen (k půlročnímu nepodmíněnému trestu, z jehož výkonu byl propuštěn před dvěma lety), může ho nyní soud za mříže poslat až na tři roky.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
27. listopadu 2025