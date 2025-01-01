Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Výtržník dopaden
Totožnost mladíka, který měl onanovat u hřiště v Údlicích, policisté zjistili a obvinili ho z výtržnictví.
V minulém týdnu přijali policisté na lince 158 oznámení o tom, že v obci Údlice, u dětského hřiště v ulici Chomutovská, stál u stromu muž, který měl ruku v teplákách a onanoval. Na zmíněném hřišti si v tu chvíli hrálo několik dětí v doprovodu dospělých žen. Muž se na děti i ženy měl během masturbace dívat a po nějaké době nasedl na kolo a odjel.
Na místo vyrazili chomutovští policisté a zjistili potřebné informace k události a popisu podezřelého, na jejichž základě jsme ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Následným operativním šetřením se kriminalistům podařilo zjistit totožnost mladého muže, který se měl popsaného jednání u hřiště dopustit, a zahájili jsme jeho trestní stíhání.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
Chomutov, 8. října 2025