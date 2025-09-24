Policie České republiky  

Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Viděli jste tohoto muže?

Pátráme po pohřešovaném muži z Chomutova. 

Policisté od včerejšího večera intenzivně pátrají po pohřešovaném 60letém muži z Chomutova. Ten včera odešel z domova a od té doby je nezvěstný, telefon má nedostupný a rodina má o něho obavy.

Veškeré informace k jeho totožnosti a popisu naleznete na následujícím odkazu: 

Informace k pohřešované osobě (pokud není odkaz aktivní, byla již osoba vypátrána)

Fotografii zachycující pohřešovaného po odchodu z domova naleznete pod zprávou.

Poznatky k pobytu nebo výskytu uvedené osoby je možno předat na linku 158 případně na nejbližší oddělení Policie České republiky.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Miroslava Glogovská
24. září 2025

pohřešovaný muž

pohřešovaný muž 

Detailní náhled

