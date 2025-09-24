Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Viděli jste tohoto muže?
Pátráme po pohřešovaném muži z Chomutova.
Policisté od včerejšího večera intenzivně pátrají po pohřešovaném 60letém muži z Chomutova. Ten včera odešel z domova a od té doby je nezvěstný, telefon má nedostupný a rodina má o něho obavy.
Veškeré informace k jeho totožnosti a popisu naleznete na následujícím odkazu:
Informace k pohřešované osobě (pokud není odkaz aktivní, byla již osoba vypátrána)
Fotografii zachycující pohřešovaného po odchodu z domova naleznete pod zprávou.
Poznatky k pobytu nebo výskytu uvedené osoby je možno předat na linku 158 případně na nejbližší oddělení Policie České republiky.
Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
24. září 2025