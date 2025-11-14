Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Podvod mu nevyšel
Místo snadno získaných peněz čelí trestnímu stíhání.
Nápad, jak rychle a snadno přijít k penězům, dostal před pár týdny 27letý muž z Chomutova. Jeho myšlenka však měla jeden háček. Způsob získání peněz byl protizákonný, šlo totiž o pojistný podvod, který byl navíc k jeho smůle odhalen, aniž by dotyčný peníze získal.
Mladý muž si letos v létě koupil za pár desítek tisíc ojeté osobní auto, jehož karoserie byla poškozená. Pár dní po jeho koupi se rozhodl na toto vozidlo sjednat havarijní pojištění. Smlouvu s pojišťovnou uzavřel „na dálku“, tedy online a dva dny po jejím uzavření provedl také „samofocení“ pojišťovaného vozidla, po němž fotografie vozu ke smlouvě přiložil. Již v tu dobu měl podle všeho „podvodné úmysly“, protože záměrně nafotil jiné auto stejné značky, typu i barvy jako jeho vozidlo, na které pro účely focení připevnil registrační značky ze svého auta. Karoserie nafoceného vozidla byla bez poškození.
Tři týdny po sjednání pojištění dotyčný oznámil pojišťovně, že došlo k pojistné události, tedy že mu někdo vozidlo úmyslně poškodil. Likvidátor s oznamovatelem pojistnou událost sepsal a poškozené vozidlo nafotil. Částka, kterou muž u pojišťovny uplatňoval v souvislosti s oznámenou pojistnou událostí jako náklady na opravu vandalem poškozeného vozidla, přesahovala 40 tisíc korun. Jejího vyplacení se však mladík nedočkal, protože pojišťovna v rámci šetření události podvod odhalila. Pracovníci zjistili, že fotografie vozidla poskytnuté v rámci sjednání pojistné smlouvy neodpovídají poškozenému vozidlu a pojišťovna proto věc oznámila policii.
Chomutovští policisté oznámené skutečnosti prověřili, přičemž mimo jiné zajistili fotografie z technické kontroly vozidla, k níž došlo po jeho koupi, avšak ještě před jeho údajným poškozením vandalem. Z těchto fotek je jasně zřejmé, že auto bylo poškozené již v době technické kontroly a majitel vozu tedy oznamoval pojišťovně škodní událost, ke které vůbec nedošlo, a to s cílem získat neoprávněné plnění. Na základě všech zjištěných skutečností vyšetřovatel zahájil trestní stíhání pro spáchání trestného činu pojistného podvodu. Obviněnému u soudu podle zákona hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
14. listopadu 2025