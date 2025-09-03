Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pietní akt k uctění památky Romana Jedličky
Od tragické smrti policisty uplynulo dnes sedmnáct let.
Dnes dopoledne se v Palackého ulici v Chomutově konal pietní akt k připomenutí tragicky zesnulého policisty Romana Jedličky. Právě dnes totiž uplynulo již 17 let, kdy na tomto místě podpraporčík Jedlička při pronásledování vraha položil svůj život.
Uctít Romanovu památku přišli jako každý rok jeho příbuzní, kolegové a kamarádi. Jak ve své řeči zmínil zástupce ředitele územního odboru Policie ČR v Chomutově, plk. Jaroslav Hotový, Roman svým hrdinským činem doslova naplnil služební slib policisty, když za cenu obětování vlastního života chránil životy druhých. Na jeho statečnost a odvahu nesmíme nikdy zapomenout…
por. Mgr. Miroslava Glogovská
3. září 2025