Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Okradl své rodiče
Podezřelého policisté zadrželi na místě uprostřed noci.
Podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody sdělili policisté 43letému muži z Kadaně. Dotyčný se totiž podle zjištění policistů začátkem tohoto týdne vypravil na „návštěvu“ do domu svých rodičů. Problém byl v tom, že nebyl zvaný. Otec mu z důvodu užívání drog a „problémového“ chování výslovně zakázal do domu vstupovat. S tím si však Kadaňan zřejmě hlavu nedělal a do domu vnikl v době, kdy tam rodiče nebyli. Dostal se tam násilím, když rozbil skleněnou výplň u vstupních dveří. Aby neodešel s prázdnou, sebral před odchodem televizor v hodnotě 5 tisíc korun, který pak odnesl do zastavárny a dostal za něho 2 tisíce. Celkem i s rozbitím dveří tak napáchal škodu vyčíslenou na 13 tisíc.
Když jeho otec po návratu domů zjistil, že se tam někdo vloupal a ukradl televizor, hned pojal podezření na syna, což řekl i přivolaným policistům. Ti případ zadokumentovali a během další noci při hlídkové činnosti objekt zkontrolovali a zjistili, že v něm znovu někdo je. Na místě následně zadrželi zmíněného syna, který se doznal i k předchozímu vniknutí do domu a odcizení televizoru. Ten policisté posléze v zastavárně zajistili.
Podezřelému hrozí v případě odsouzení za uvedené trestné činy až tříletý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
12. března 2026