Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Noční zloděj dopaden
CHOMUTOVSKO - Díky práci policistů skončil za mřížemi.
Za mřížemi skončil 66letý recidivista z Klatov, který se měl podle zjištění policistů během listopadu dopustit na Chomutovsku několika vloupání či pokusů o ně.
K prvnímu pokusu o „vloupačku“ došlo v otvické obchodní zóně, kde se původně neznámý pachatel uprostřed noci násilím zkoušel dostat do technické místnosti v mobilní buňce, v níž se nacházejí výdejní automaty s mléčnými výrobky. Jeho záměr mu nevyšel, pouze poškodil dveře, aniž by se dostal dovnitř. O pár dní později to tedy zkusil znovu a jinde. Opět v průběhu noci se vloupal do restaurace v centru Jirkova, kde měl ze skladu odcizit dvě peněženky (tzv. „kasírky) s finanční hotovostí a k tomu si měl z misek nabrat ještě drobné mince. Celkově škoda přesáhla částku 15 tisíc korun. S jídlem roste chuť, a tak dotyčný zřejmě zkoušel štěstí dál. Tři dny po druhé „akci“ se v noci vypravil k benzinové čerpací stanici, kde poškodil bezpečnostní kameru tím způsobem, že ji odtrhl od napájecího zdroje. Následně se pokusil násilím dostat do prostoru skladu, což se mu nepodařilo. I tak ale způsobil bezmála desetitisícovou škodu.
Kriminalistům se díky jejich operativní práci podařilo zjistit, kdo by měl mít popsaná jednání na svědomí a po 66letém muži vyhlásili pátrání. Podezřelý byl následně zadržen v Klatovech. Policisté mu po zadržení sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci. S ohledem na jeho předchozí odsouzení mu hrozí až tříleté odnětí svobody. Na verdikt čeká ve vazební věznici, kam byl umístěn kvůli opakování trestné činnosti.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
5. prosince 2025