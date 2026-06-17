Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Bezpečně o prázdninách

O bezpečném chování jsme si povídali se školáky, pobavte se před prázdninami se svými dětmi i vy. 

O bezpečném chování nejen v průběhu letních prázdnin jsme si ve středu povídali s dětmi ze základní školy v Beethovenově ulici v Chomutově. Jak se chovat bezpečně u vody, na kole, při pobytu v přírodě anebo když děti zůstanou na nějakou dobu samy doma, co dělat nebo naopak nedělat v různých nouzových situacích… o tom všem se rozvinula živá debata. Bylo znát, že školáci ve většině případů vědí, čeho se vyvarovat a jak se správně chovat, aby zvýšili svoje bezpečí. Přesto je určitě na místě, aby zejména rodiče svým potomkům před prázdninami pravidla bezpečného chování připomněli.

Užitečné preventivní informace jsou k dispozici na stránkách policie:

por. Mgr. Miroslava Glogovská
17. června 2026

Odkazy do noveho okna

foto z besed

foto z besed 

Detailní náhled

foto z besed

foto z besed 

Detailní náhled

foto z besed

foto z besed 

Detailní náhled

foto z besed

foto z besed 

Detailní náhled

foto z besed

foto z besed 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 