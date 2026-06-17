Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Bezpečně o prázdninách
O bezpečném chování jsme si povídali se školáky, pobavte se před prázdninami se svými dětmi i vy.
O bezpečném chování nejen v průběhu letních prázdnin jsme si ve středu povídali s dětmi ze základní školy v Beethovenově ulici v Chomutově. Jak se chovat bezpečně u vody, na kole, při pobytu v přírodě anebo když děti zůstanou na nějakou dobu samy doma, co dělat nebo naopak nedělat v různých nouzových situacích… o tom všem se rozvinula živá debata. Bylo znát, že školáci ve většině případů vědí, čeho se vyvarovat a jak se správně chovat, aby zvýšili svoje bezpečí. Přesto je určitě na místě, aby zejména rodiče svým potomkům před prázdninami pravidla bezpečného chování připomněli.
Užitečné preventivní informace jsou k dispozici na stránkách policie:
por. Mgr. Miroslava Glogovská
17. června 2026