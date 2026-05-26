Poznáte svědkyni na fotografii?
Pokud ano, ozvěte se benešovským policistům.
Policisté z obvodního oddělení Benešov pracují na objasnění případu ztráty platební karty, kterou její majitel zapomněl při výběru peněz v bankomatu v prostorách obchodního domu v ulici Červené Vršky v Benešově.
V obchodním domě ani v bance poškozeného nikdo platební kartu neodevzdal nebo jí nikde nenahlásil jako nalezenou.
Benešovští policisté by potřebovali ztotožnit seniorku na fotografii. Právě ona se krátce poté, co poškozený kartu v bankomatu zanechal nebo jí u bankomatu ztratil, procházela kolem bankomatu a mohla si případně všimnout osoby, která kartu nalezla a mohla by tak policistům poskytnout důležité svědectví a pomoci s objasněním případu.
Žádáme svědkyni na fotografii, aby se benešovským policistům přihlásila na tel. číslo 974 871 700, stejně tak žádáme všechny, kteří by svědkyni na fotografii poznali, aby taktéž kontaktovali policisty na uvedeném telefonním čísle.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
26. května 2026