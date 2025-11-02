Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Nezapomeňte přezout
V České republice platí povinnost používat zimní pneumatiky v době od 1. listopadu do 31. března. Jste připraveni na změnu?
Pravidla silničního provozu stanoví, že povinnost používat zimní pneumatiky platí za stanovených podmínek až od 1. listopadu, avšak propastný rozdíl v jízdních vlastnostech vozidla obutého do kvalitních zimních plášťů a automobilu jedoucího na pneumatikách letních by mohl být dostatečným motivem přezout už v okamžiku, kdy nastanou opravdu zimní podmínky. V případě, že se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se tak stane. Již při poklesu teplot pod plus sedm stupňů jsou v tomto směru lepší než pneumatiky letní či celoroční.
Co je zimní pneumatika?
Zákon považuje za zimní ty pneumatiky, které jsou označené symbolem M+S. Pneumatiky, které zaručují, že budou mít požadované vlastnosti i při nízkých teplotách, musejí být označené tzv. alpským symbolem, tedy emblémem trojité hory se sněhovou vločkou
Hloubka dezénu musí být minimálně 4 milimetry. Automobily kategorie M nebo N s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg musí mít zimní pneumatiky obuty na kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Hloubka jejich běhounu musí být alespoň 6 milimetrů. Ani u osobních automobilů, ani u motorových vozidel nad 3,5 tuny nemusí být zimní pneumatika na rezervním kole, rovněž tak neplatí povinnost opatřovat zimními plášti kola přívěsů.
Kvalita pneumatiky klesá s hloubkou dezénu. Výška běhounu nového pláště je zhruba 8 mm. Pokud je sjet na 6 mm, prodlužuje se délka brzdné dráhy o 20 procent, při sjetí na zákonnou minimální hranici 4 mm činí prodloužení 50 %. Řidič jedoucí ve vozidle obutém do plášťů s hloubkou běhounu o výšce 2 mm musí počítat s brzdnou dráhou delší až o 70 procent. „
Kvalitní pneumatiky a bezpečnost silničního provozu
Důležitost použití kvalitní pneumatiky vyplývá už z jejího principu. Pneumatika je jediným styčným prvkem mezi vozidlem a vozovkou. Zajišťuje přenos sil mezi koly a vozovkou a působí také jako primární odpružení. Tím zajišťuje řidiči i cestujícím pohodlí a přispívá k prodloužení životnosti vozidla – to již od roku 1888, kdy patent na vzduchem plněnou pneumatiku získal John Dunlop. Od té doby pneumatiky prošly a procházejí neustálým vývojem.
Další důvody pro použití zimní pneumatiky
Zimní pneumatiky nejsou zimními jen z hlediska hrubšího záběrového vzorku. Ten má jistě své velké opodstatnění při jízdě po sněhu, nicméně stejně důležité jako hrubý vzorek je i změněné složení směsi materiálu použitého na výrobu běhounu. Zimní pneumatiky obsahují více látky, která se jmenuje silika. Silika je speciálně upravený oxid křemičitý, který se přidává do běhounové směsi, a pneumatika díky ní vyniká lepší přilnavostí zejména na mokrém povrchu za nízkých teplot.
Ještě větší rozdíl mezi letní a zimní pneumatikou nastane v průběhu náledí. To velmi dobře dokumentuje vedlejší graf porovnávající délku brzdné dráhy. Pokud je na vozovce sníh, břečka nebo led, plný počet drážek a dostatečná výška profilu zimní pneumatiky pozitivně přispívají k zajištění dostatečného přenosu hnací a brzdné síly. Pokud hloubka dezénu zimní pneumatiky klesne pod hranici 4 mm, výrazně se snižuje stabilita vozidla, přenos hnacích a brzdných sil, odolnost pneumatiky vůči vzniku aquaplaningu a prodlužuje se brzdná dráha.
Tím nejdůležitějším aspektem pro použití zimních pneumatik je tak především bezpečnostní hledisko. V zimě jako takové je jen díky změně povětrnostních podmínek riziko vzniku dopravní nehody 6x vyšší než v létě. (vizualizace níže)
Ten kdo používá zimní pneumatiky tak myslí nejen na sebe a své spolucestující, ale nejsou mu lhostejní ani ostatní účastníci silničního provozu, které by mohl ohrozit. Zimními pneumatikami chráníte své vozidlo, život svůj i ostatních!
Několik tipů pro bezpečnou jízdu v zimě
- Při jízdě na sněhu dbejte mnohem vyšší opatrnosti. Uvědomte si svoje schopnosti a meze, ale také schopnosti a meze jiných řidičů.
- Vyvarujte se velmi prudkého brzdění, změny směru a akcelerace.
- Dodržujte větší odstup za vozidlem před Vámi. V zimě má automobil delší brzdnou dráhu, než v létě. Brzděte pozvolně, aby nedošlo k zablokování kol a smyku.
- Před vjezdem do zatáčky přibrzděte s předstihem, kdy vozidlo ještě jede přímo. Zatáčku projíždějte plynule. Nebrzděte v zatáčce! Pokud musíte brzdit v zatáčce, počínejte si obzvlášť opatrně.
- Nasazování řetězů si předem nacvičte. Předejdete tak případným potížím.
- V zimě používejte výhradně kvalitní zimní pneumatiky s hloubkou dezénu větší než 4 mm. Jen zimní pneumatiky Vám poskytnou potřebné bezpečí za zhoršených zimních podmínek.
- Při brzdění se zablokovanými koly na mokré vozovce pneumatika s dezénem o hloubce 8 mm dosahuje téměř poloviční délky brzdné dráhy oproti pneumatice s dezénem o hloubce 1,6 mm (zákonem požadované minimum).
- Malá hloubka dezénu pneumatiky prodlužuje brzdnou dráhu a značně zvyšuje riziko vzniku aquaplaningu.
- Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách i hloubku dezénu. Optimálně 1x za 2 týdny, minimálně 1x za měsíc.
- Vždy jeďte jen tak rychle, abyste se ze svých cest vraceli živí, zdraví a bez škody na vlastním nebo cizím majetku. Věřte, že zimní pneumatiky Vám k tomu rozhodně pomohou.
nprap. Jaroslav Bican
P ČR Benešov
2. listopadu 2025