Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědky z kamerového záznamu

BENEŠOVSKO - Mohli by pomoci s objasněním případu.

Policisté z obvodního oddělení v Benešově se od 28. října 2024 zabývají případem krádeže, ke které došlo mezi 3. a 4. hodinou ranní v ulici Černoleská v Benešově. V této ulici se nachází budova plaveckého bazénu, kam si neznámý pachatel násilím zjednal přístup přes okno u recepce. V místnosti se pak pohyboval a odcizil finanční hotovost několik tisíc korun.

Kamery v blízkosti budovy zachytily dvě osoby, muže a ženu, které místem procházely. Právě tito dva lidé by mohli být pro policisty důležitými svědky, protože právě oni si mohli všimnout pohybu neznámého pachatele uvnitř nebo před budovou a mohli by nám poskytnout důležité svědectví.

Žádáme svědky na kamerovém záznamu, aby se policistům OOP Benešov ozvali na tel. číslo 974 871 700 a sdělili jim informace o tom, zda si všimli pohybu neznámé osoby u budovy plaveckého bazénu či jakýchkoliv poznatků, které by pomohly při objasnění celého případu. Žádáme i ostatní občany, kteří by svědky na kamerovém záznamu poznali nebo by mohli mít jakékoliv informace vedoucí k objasnění případu, aby se taktéž ozvali na uvedené telefonní číslo nebo na linku 158.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

30. prosince 2024

