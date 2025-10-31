Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ - Plzeň - Markéta Lukáčová
Č.j.: KRPP-90957-2/PŘ-2025-030517
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Městské ředitelství policie Plzeň
Obvodní oddělení Plzeň-střed
Anglické nábřeží 7, 306 11 Plzeň
Č. j. KRPP-90957-2/PŘ-2025-030517
Plzeň 2. září 2025
Počet stran: 2
Markéta LUKÁČOVÁ
Sady Pětatřicátníků 20/7
301 00 Plzeň
OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ
Předmětem opravného rozhodnutí je rozhodnutí orgánu policie Obvodního oddělení Plzeň - střed, Městského ředitelství policie Plzeň, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje (dále jen „orgán policie“) vydané příkazem na místě dle ustanovení § 91 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“) ze dne 26. června 2025.
Rozhodnutí, které je u orgánu policie vedeno pod č. j. KRPP-90957/PŘ-2025-030517, bylo vydáno ve věci přestupku, kterého jste se dne 26. června 2025 měla dopustit tím, že jste v obci Plzeň, v ulici Na Sklárně, vstoupila do kolejiště, které není veřejnosti přístupné. Uvedeným rozhodnutím jste byla uznána vinnou ze spáchání přestupku ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) bod 1 Zákona č. 266/1994, o drahách. Za přestupek Vám orgán policie uložil v příkazním řízení pokutu příkazem na místě ve výši 500,-Kč, kterou jste na místě nemohla zaplatit, proto Vám byl vydán blok na pokutu na místě nezaplacenou série NR/2023 č. R 0243694, jehož převzetí jste svým podpisem potvrdila. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 26. června 2025.
Na uvedeném bloku však nebyla správně vyplněna část 10 a 12 – dne /datum, špatně označený měsíc/ a proto se v souladu s ustanovením § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“) rozhodnutí orgánu policie ze dne 26. června 2025
mění
tak, že v části 10 a 12 – dne /datum/, bloku na pokutu na místě nezaplacenou série NR/2023 č. R 0243694 je
dne 26. 06. 2025
Účinky tohoto opravného rozhodnutí nastávají ode dne právní moci opravovaného rozhodnutí, tedy ode dne 26. června 2025.
Odůvodnění
Pokuta příkazem na místě v příkazním řízení byla udělena policistou orgánu policie, kdy ze strany policisty došlo pouze k chybě ve vypsání bloku na pokutu na místě nezaplacenou číslo bloku R 0243694, kdy v části dne byl vepsán datum s označením jiného měsíce, kdy datum udělení je 26. 06. 2025, kdy z uvedeného formátu je zřejmé, že došlo pouze k administrativní chybě.
Je teda zřejmé, že v rozhodnutí vydaném v příkazním řízení došlo pouze k uvedené nepřesnosti při vyplňování těchto položek v příkazním bloku.
V takovém případě se jeví jako nejvhodnější postup dle § 70 správního řádu, kdy správní orgán, který rozhodnutí vydal, vydá z moci úřední opravné rozhodnutí týkající se opravy výroku rozhodnutí, a to i s ohledem na právní jistotu účastníka a rovněž s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho oznámení odvolání k Odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje cestou zdejšího orgánu policie.
Vyvěšeno dne: 31.10.2025
Sejmuto dne: 17.11.2025
npor. Veronika Balejová
komisař
vedoucí Obvodního oddělení Plzeň střed